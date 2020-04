Tennisster Elise Mertens doet Hamont-Achelaar bewegen met dagelijkse video

Birger Vandael

20 april 2020

14u40 1 Hamont-Achel Tennisster Elise Mertens zal de komende weken dagelijks een leuke video delen waarmee ze Hamont-Achelaars zal aanzetten even uit hun kot te komen. Aan de hand van allerlei uitdagingen en toffe knutseltips en -tricks wil ze haar stadsgenoten helpen om de coronasleur even te vergeten.

Tijdens de paasvakantie zorgden de ‘Blijf-in-je-kot Kampen’ van het UiTpunt Hamont-Achel voor een leuke afwisseling voor de jonge Hamont-Achelaren. Het stadsbestuur wil daaraan een vervolg breien en rekent daarvoor op hulp uit sportieve hoek. Elise Mertens is een grote naam, de 24-jarige tennisster won in 2019 de US Open in het dubbelspel en speelde een jaar eerder de halve finale op de Australian Open. Ze staat momenteel 23ste op de WTA-ranking, maar zal de komende maanden net als haar collega’s niet in actie kunnen komen. Onder het motto ‘Even pauze met Elise’ spant ze zich dan maar in voor de sportievelingen in haar thuisstad.

Wil jij dagelijks ook even mee pauzeren met Elise? Houd dan de Facebookpagina van UiTpunt Hamont-Achel in de gaten. Elke dag om 14 uur post Elise er haar videoboodschap.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.