Taptoe en Marswedstrijden Hamont verplaatst naar 2021 Birger Vandael

18 maart 2020

14u17 0 Hamont-Achel Tijdens het laatste weekend van mei zouden in Hamont normaal de Internationale Taptoe en de Mars- en Showwedstrijden Lage Landen plaatsvinden. Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden heeft het Coördinatieteam deze week besloten om het tweejaarlijks event te verschuiven naar het Pinksterweekend van 22, 23 en 24 mei 2021.

De organisatie komt erg vroeg met de beslissing en dat heeft een reden. “Het is onmogelijk te voorspellen hoe de situatie einde mei/begin juni zal zijn. Door de huidige maatregelen van de overheden ligt het socio-culturele leven niet alleen in heel ons land maar ook in de ons omringende landen, volledig lam. Sowieso liggen de repetities en voorbereidende optredens van de deelnemende muziekkorpsen bijgevolg stil. Hierdoor is het voor de korpsen op dit ogenblik alsook de komende weken onmogelijk om zich op een degelijke wijze voor te bereiden op hun deelname aan de wedstrijden.”

Alle korpsen die zich voor 2020 hadden aangemeld ontvingen inmiddels een email met de inhoud van en een toelichting bij de huidige beslissing maar ook meteen de uitnodiging voor de editie tijdens het Pinksterweekend van 2021. Ook de sponsors werden op de hoogte gebracht.