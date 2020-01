Steun uit academische hoek voor Achelse imker BVDH

08 januari 2020

Gisteren las u bij ons het verhaal van de Achelse imker die een eigen onderzoek begon om na te gaan wat het effect was van vuurwerk op bijen (lees hier). De man toonde aan dat de temperatuur in de bijenkasten op het moment van het vuurwerk steeg tot wel zes graden. We lieten het onderzoek ook lezen door professor Tom Wenseleers van de Afdeling Biologie van de KU Leuven, die enthousiast reageerde. “Ik heb het ook even nagevraagd bij mijn collega Prof. Dirk de Graaf (Honeybee Valley, UGent) en die bevestigt me dat het wel degelijk zou kunnen dat vuurwerk de bijen zou verstoren die in de winter dicht opeengepakt bij elkaar zitten in een zogenaamde “wintertros”. Dit zou inderdaad nefaste effecten op de kolonie kunnen hebben. Het lijkt me zeker iets dat de moeite zou zijn om verder wetenschappelijk te onderzoeken.”