Stadspark drie keer omgetoverd voor ‘Zomer in het Park’ Birger Vandael

19 juni 2019

10u13 0 Hamont-Achel Tijdens de zomervakantie wordt het stadspark van Hamont-Achel drie keer omgetoverd tot een belevingsplek vol avonturen om te ontdekken. Dit gebeurt in het kader van ‘Zomer in het Park’, dat door het Huis van het Kind voor het tweede jaar op rij wordt georganiseerd.

Het startschot voor ‘Zomer in het Park’ wordt gegeven op 28 juni op de laatste schooldag. Jong Hamont-Achel kan dan letterlijk de zomer inspringen, want jumpen en chillen zal deze namiddag centraal staan. Het stadspark wordt gevuld met obstakelbanen en trampolines en in de loungehoek vind je hangmatten terug. Er wordt gestart met een grote picknick vanaf 12.00 uur. Je kan je eigen lunch meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks met zomerse hapjes en drankjes aanwezig zijn.

Kinderboerderij en -dorp

Op woensdag 24 juli (van 13.30 uur tot 17.30 uur) komen er in het stadspark heel bijzondere gasten op bezoek. Je kan er dan namelijk konijntjes, eendjes, geitjes en een pony komen voeren en aaien op de kinderboerderij. Woensdag 14 augustus (van 13.30 uur tot 17.30 uur) wordt er op deze locatie een heus kinderdorp gebouwd, compleet met kleine huisjes, tafeltjes en stoeltjes, een glijbaantje en wipwap, een kasteeltje… Kinderen kunnen er hun fantasie de vrije loop laten gaan. Alle activiteiten binnen ‘Zomer in het Park’ zijn gratis en vrij toegankelijk.