Stadsbestuur wil kader scheppen voor zorgwoningen BVDH

28 januari 2020

09u27 0 Hamont-Achel Op een bitsige gemeenteraad te Hamont-Achel deed oppositiepartij CD&V het voorstel om mobiele zorgunits mogelijk te maken in de stad. Het bestuur liet weten dat ze een kader willen scheppen voor dit voorstel.

Zogenaamde zorgunits zijn tijdelijke en kleinschalige woningen die bijvoorbeeld in de tuin van een andere woning kunnen geplaatst worden zodat oudere mensen en/of hulpbehoevenden de nodige steun krijgen. Ook ‘verzorgers’ kunnen hierin verblijven, zodat de zorgbehoevende in zijn/haar woning kan blijven wonen. “Gelet op de vergrijzingsgolf die, ook in Hamont-Achel, met rasse schreden op ons afkomt zijn creatieve vormen van zorg voor ouderen mogelijke oplossingen”, klonk het bij CD&V. Vervolgens werd gevraagd om de nodige stappen hiertoe te nemen en de regelgeving te versoepelen.

Kangoeroewoning eenvoudiger

Jacky Umans (PRO) benadrukte dat het momenteel al mogelijk is om dergelijke units te bouwen, maar dat er moet voldaan worden aan stedenbouwkundige voorwaarden. “Het financiële plaatje is voor mobiele zorgunits een moeilijk verhaal, een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ in de woning is wel vrij eenvoudig omdat hiervoor geen omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden.” Umans beloofde namens het stadsbestuur om een kader op te stellen voor de versoepeling van zorgwoningen, maar wees ook op de rol van de Vlaamse overheid.