Stadsbestuur trapt Plantjesweekend af BVDH

13 september 2019

In Hamont-Achel vindt van 13 tot en met 15 september het jaarlijks Plantjesweekend plaats. De opbrengst hiervan gaat naar Kom op tegen Kanker. Zij kunnen het geld gebruiken bij het steunen van patiënten en het onderzoek naar de ziekte. Vorig jaar veranderden meer dan 300.000 plantjes van eigenaar. Eén plantje kost 7 euro. Het college van burgemeester en schepenen gaf vrijdag alvast het goede voorbeeld: ze kocht een azalea van Leo Nulens, die zich wel vaker inzet voor de goede zaak in Hamont-Achel. Gewapend met een doos vol plantjes, kwam hij op de middag langs op het stadhuis. De plantjes gingen vlot over de toonbank. Verschillende handelaars en supermarkten bieden de plantjes dit weekend ook aan.