Stadsbestuur pakt uit met nieuw plannen voor stadspark: “Spel en ontmoeting staan centraal” Birger Vandael

21 juni 2019

10u43 0 Hamont-Achel Het nieuwe stadsbestuur heeft een plan klaar voor de heraanleg van het stadspark. Dit krijgt een duurzame, multifunctionele inrichting waarbij men zelf kan kiezen hoe aan vrijetijdsbesteding wordt gedaan. “We kiezen voor een speelpark dat ook ruimte biedt voor rust”, onderstreept burgemeester Rik Rijcken (PRO).

De nieuwe plannen zijn grotendeels gebaseerd op de resultaten van het ‘Droom, denk, doe’- participatietraject van het Huis van het Kind. “De concrete invulling zal aansluiten bij de wensen en noden van de Hamont-Achelaar”, zegt schepen van Jeugd Bèr van de Schans (PRO). “We kiezen daarbij voor een combinatie van spel en natuur, openheid en beslotenheid, veiligheid en gezelligheid.”

Nieuwe speeltoestellen

Zowel de peuterzone als het openbaar groen zullen worden uitgebreid. De bestaande speeltuigen blijven bruikbaar en er worden een aantal nieuwe elementen aan toegevoegd. Klimmen, klauteren, glijden, slingeren, avontuur en natuur vormen de kernwoorden bij de keuze van deze speeltoestellen. Met dank aan banken en picknicktafels, extra vuilbakken en twee fietsstallingen gaat ook het comfort omhoog.

De stad schuift zo’n 255.000 euro opzij voor de heraanleg van het stadspark. Men wil zoveel als mogelijk de eigen medewerkers inzetten bij de werken. Op 28 juni wordt tijdens de Zomer Kick-Off een groot infobord onthuld dat een eerste beeld zal geven, later wordt op dit bord alles bekend gemaakt. Rijcken spreekt van een eerste project in een langere reeks: “We broeden verder nog op heel wat ideeën om spel en ontmoeting in onze stad te stimuleren.”