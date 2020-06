Stadsbestuur laat inwoners natuur in eigen regio ontdekken Birger Vandael

22 juni 2020

11u34 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur van Hamont-Achel biedt al haar inwoners de gratis gids ‘Beleef’ van De Groote Heide aan. Die gids belandt in de laatste weken van juni in elke brievenbus. Op die manier hoopt men dat mensen die door de coronacrisis niet op vakantie kunnen gaan, de natuur in eigen regio ontdekken.

Natuurgrenspark De Groote Heide is met zijn zesduizend hectare natuur en tal van recreatiemogelijkheden uniek in zijn soort. Zes steden en gemeenten – Hamont-Achel, Pelt, Cranendonck, Valkenswaard, Heeze-Leende en Eindhoven – werken samen om ‘hun’ gekoesterde natuur meer bekendheid te geven. Daarom brachten ze samen de gids ‘Beleef’ uit, met daarin 75 avonturen die je kunt beleven in het gebied. Zo kan je wandelen in het Klankenbos in Pelt, Happen en Trappen door Valkenswaard en Cranendonck, op verkenning gaan met de Achelse Koetsier, terug in de tijd reizen naar een prehistorisch dorp in Eindhoven, enzovoort.