Stad zoekt kandidaten voor Klimaatcafé BVDH

16 september 2019

13u34 0 Hamont-Achel Hamont-Achel start vanaf januari 2020 met haar nieuwe Klimaatcafé. Daarmee engageert de stad zich voor het behoud van een leefbare stad, waarin het gezond en veilig wonen is.

Er zal vooral gewerkt worden aan structurele maatregelen die passen bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030. Daarin werd beloofd om structurele maatregelen te nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO 2 met 40% te reduceren tegen 2030.

Het stadsbestuur rekent met de opstart van haar Klimaatcafé vooral op input van haar inwoners. Geïnteresseerden die samen met de stad acties voor een beter klimaat willen ondernemen, kunnen zich kandidaat stellen voor 31 oktober 2019 via www.hamont-achel.be/klimaatcafé of bij de dienst Stadsontwikkeling via 011/51.05.22. Zij moeten dan ook doorgeven welke onderwerpen hen zelf nauw aan het hart liggen. De nieuwe werkgroep zal in de loop van november en december een eerste keer samenzitten.

