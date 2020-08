Stad wil met vier werkpunten verkeersveiligheid verbeteren Birger Vandael

28 augustus 2020

11u18 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur van Hamont-Achel lanceert vanaf 1 september een aantal maatregelen om de stad nog verkeersveiliger te maken. Met een concreet actieplan zet het bestuur vier verbeterpunten op de agenda: een nieuw snelheidsplan, een zo veilig mogelijke schoolomgeving, gerichte proefopstellingen en blijvende aandacht voor zwakke weggebruikers.

De prioriteit binnen het actieplan is de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Daarom voorziet het stadsbestuur dit najaar in eerste instantie onderhoudswerken aan de voetpaden in Hamont-Achel. Daarvoor trekt het dit jaar nog 10.000 euro uit. Ook de verbinding tussen de Fabrieksstraat en de Locht wordt een stuk veiliger dankzij een grondige opknapbeurt en de aanleg van een tractorsluis. Daarnaast gaat het stadsbestuur in 2021 de fietspaden langs de Haag, Dijk en Salvatorstraat/’t Lo renoveren.

Fietsstraten

Dit najaar gaat het stadsbestuur in overleg met de verschillende schoolbesturen om fietsstraten in te richten in de schoolomgevingen. Daar geldt nu al een maximumsnelheid van 30 km/uur, maar in de fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang. Op die manier wil het stadsbestuur niet alleen de schoolomgeving veiliger maken, maar ook kinderen en ouders stimuleren om meer met de fiets naar school te komen.

Grensovergangen

Tijdens de coronacrisis sloot België noodgedwongen een tijdlang de grenzen met Nederland. Onverwacht zorgde dat voor heel wat positieve reacties van buurtbewoners en weggebruikers. Bovendien nam de algemene veiligheid op de wegen aan de grens toe en nam het sluipverkeer vanuit Nederland aanzienlijk af. Ook registreerde het stadsbestuur een forse daling van sluikstorten, inbraken en drugtrafieken. Daardoor groeide het idee om aan de grensovergangen langdurige veiligheidsverbeteringen in het leven te roepen. Enkele voorgestelde verbeteringen zijn de aanleg van tractorsluizen, verkeerstellingen en bijkomende proefopstellingen die later geëvalueerd worden.

Mening inwoners

Het stadsbestuur wil in de plannen ook inspraak geven aan de inwoners. Daarom organiseert het in 2021 een aantal inspraakvergaderingen, voor onder andere de proefopstellingen van de tractorsluizen. Er kan ook steeds feedback gegeven worden via www.hamont-achel.be/verkeersmeldingen of de meldingskaart.