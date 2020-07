Stad voorziet gratis COVID-19-kit bij zomerkampen Birger Vandael

02 juli 2020

11u18 0

De zomerkampen en speelpleinwerkingen kunnen deze zomer plaatsvinden. De Hamont-Achelse verenigingen mogen ieder jaar rekenen op een EHBO-kit met onder andere pleisters, verbanden, ontsmettingsspray… aangekocht door het stadsbestuur. Omwille van corona wordt dit jaar aan dat pakket een COVID-19-kit toegevoegd, zodat de zomerkampen ook conform de coronamaatregelen kunnen verlopen. In deze extra kit zitten een thermometer, 50 mondmaskers, 2 faceshields, 50 paar plastic handschoenen en twee flesjes alcoholgel met pompje. Het stadsbestuur kocht ook 12 voorhoofdthermometers aan. Deze krijgen de verenigingen in bruikleen voor zolang hun zomeractiviteit duurt. Hierna worden de voorhoofdthermometers opgenomen in de uitleendienst. Zo kunnen ze ook op andere momenten worden ingezet.