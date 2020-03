Stad Hamont-Achel blijft bereikbaar Birger Vandael

19 maart 2020

Ook na het ingaan van de nieuwe maatregelen hanteert de stad Hamont-Achel de nodige maatregelen. Toch blijft de stad bereikbaar voor haar burgers. Dat betekent dat alle diensten achter de schermen verder werken en zowel via de telefoon als e-mail bereikbaar blijven. De burgerloketten werken tot en met 19 april enkel op afspraak. Voor dringende zaken zoals een aangifte van geboorte of overlijden kan je via 011/51.05.00 een afspraak maken. Momenteel doet het stadsbestuur haar best om de gevolgen van deze toestand in kaart te brengen. Op de stedelijke website (www.hamont-achel.be/coronavirus) vind je heel wat informatie terug betreffende de maatregelen in Hamont-Achel.