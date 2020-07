Spot de plaatselijke ‘Big Five’ tijdens een fietssafari in Hamont Birger Vandael

16 juli 2020

11u06 0 Hamont-Achel De stad Hamont-Achel doet haar duit in het zakje en gaat helemaal mee in het verhaal van de staycation. Samen met ‘fictieve inwoners’ Hanna en Achiel kan je immers de plaatselijke ‘Big Five’ spotten tijdens een fietssafari door Hamont.

Hanna uit Hamont en Achiel uit Achel zijn al jaren goede vrienden. Ze beleefden samen dan ook al vele leuke avonturen. Dit jaar stond er een safari in Afrika op de planning om op zoek te gaan naar de Big Five. Dat zijn leeuw, olifant, neushoorn, buffel en luipaard. De reis kon door de coronacrisis niet doorgaan, maar gelukkig kan je ook in Hamont een ‘Big Five’ spotten. Onze redactie werd toegefluisterd dat het onder meer om een pauw en een hert zou gaan. Deze dieren ontdek je tijdens de fietstocht van 18 kilometer.

Je kunt de route en het antwoordformulier voor de fietszoektocht gratis afhalen aan de balie van het UiTpunt in Hamont (elke weekdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag ook tussen 15.30 en 19.00 uur) of downloaden via www.hamont-achel.be/fietszoektocht.

Wandelzoektocht

Anderzijds is er ook een wandelzoektocht van de Gezinsbond in Achel. Deze kan je sinds 10 juli ophalen bij het V.V.V.-kantoor (Generaal Dempseylaan 1, Hamont-Achel) en dit elke weekdag van 09.00 tot 16.30 uur, op zaterdag van 09.30 tot 15.30 uur en op zondag van 09.30 tot 13.00 uur. Deelname kost € 5,00 per antwoordformulier.

Van 15 juli tot 30 september 2020 kan je deelnemen aan beide zoektochten. Er vallen heel wat leuke prijzen te winnen.