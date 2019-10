Sportkampioenen gehuldigd BVDH

01 oktober 2019

18u14 2 Hamont-Achel In Cinema Walburg werden afgelopen vrijdag maar liefst 153 kampioenen van verschillende disciplines gehuldigd. Zij zijn allen actief op verschillende niveaus.

Schepen van Sport Jef Plas (PRO) leidde met een toespraak de avond in. Opvallend was dat Elise Mertens geen sportvrouw van het jaar werd. De toptennisster werd recent al gehuldigd en ook de prestaties van kajakster Joke Plas waren zeer verdienstelijk met een zilveren plaats op het EK Kajakmarathon. Verder was er een postuum bekroning voor Inge De Groof voor haar deelname aan de special olympics paardrijden. Uitvinder van het zwemtoestel Albert Meurs kreeg de prijs van sportverdienste. William Peters mag zich als wereldkampioen quadrathon sportman van het jaar noemen en de Dames 4 van de Hamonter Tennisclub zijn de sportploeg van het jaar.