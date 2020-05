Speeltuinen opnieuw open, behalve in stadspark Birger Vandael

27 mei 2020

11u13 0 Hamont-Achel Vanaf vandaag mogen buitenspeeltuinen weer open onder strikte voorwaarden. Dat besliste de federale overheid. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voorwaarden ligt echter bij de lokale overheden.

Daarom besliste het stadsbestuur om de buurtspeelpleinen – waaronder de Koekoek, de speeltuintjes in woonwijken... – opnieuw beschikbaar te stellen. De speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. Volwassenen dienen zich te houden aan de regels omtrent ‘social distancing’. Per speeltuin mogen maximaal 20 kinderen aanwezig zijn. Het stadsbestuur acht het niet haalbaar om die regels in de speeltuin in het stadspark te handhaven en houdt die daarom nog even gesloten.