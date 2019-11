Speciale herdenkingen op Wapenstilstand BVDH

08 november 2019

05u05 0 Hamont-Achel Traditioneel staat men in Hamont-Achel op 11 november stil bij het einde van de Wereldoorlog. Dit jaar is het extra speciaal want exact 75 jaar geleden werd de stad bevrijd. De ‘Werkgroep voor Oorlogsherdenkingen RAF-Memorial Hamont-Achel’ en het stadsbestuur Hamont-Achel plant daarom diverse activiteiten op zondag 10 november en maandag 11 november 2019.

Op zondag 10 november vindt er een hoogmis plaats in de Sint-Laurentiuskerk te Hamont. Deze start om 9.00 uur met een kort herdenkingsmoment aan het gedenkteken in de kerk met bloemenkransneerlegging. De dienst zelf wordt opgedragen ter nagedachtenis aan de vele oorlogsslachtoffers. Maandag 11 november 2019 start de officiële plechtigheid om 10.00 uur met een gezamenlijke plechtige eucharistieviering in de Sint-Monulphus en Gondulphuskerk te Achel.

Bloemenhulde

Aansluitend met de eucharistieviering volgt er een bloemenhulde aan het standbeeld. Hier brengt ook de Hamont-Achelse jeugd hulde aan de Hamont-Achelse slachtoffers. De herdenkingsplechtigheid wordt afgerond in het Michielshof. Hier biedt het stadsbestuur een traktatie aan. Het einde van de plechtigheid is voorzien om 12.30 uur.