Snelheidsplan nietig verklaard na klacht van oppositie: “Advies van politie ontbrak” Birger Vandael

12 september 2020

13u00 0 Hamont-Achel Na nog geen twee weken is het nieuwe snelheidsplan van Hamont-Achel al nietig verklaard door het Kabinet van de Gouverneur. Medewerkers van de stadswerf plakten intussen alle verkeersborden die in het kader van het vernieuwde snelheidsplan geplaatst werden af. De oude verkeersborden werden opnieuw geactiveerd.

Op de gemeenteraad van 25 juni werd beslist om het snelheidsplan in Hamont-Achel aan te passen. “Hoewel alle politieke fracties het erover eens waren dat de snelheden op bepaalde wegen aangepast dienden te worden, was het dossier blijkbaar niet volledig”, klinkt het in een officieel bericht van het stadsbestuur. “Zo ontbrak er immers een essentieel stuk, met name het advies van politiezone HANO. Om die reden werd er een klacht ingediend (door de oppositie, red.) bij het Kabinet van de Gouverneur en werd het goedgekeurde besluit intussen vernietigd.”

Opnieuw voorgelegd

“Het stadsbestuur heeft respect voor de beslissing van het Kabinet van de Gouverneur en zal dit dossier opnieuw onder de loep nemen en grondiger onderbouwen. Met het oog op een verkeersveiliger Hamont-Achel zal dit dossier dan zo snel mogelijk opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”