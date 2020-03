Salvatorcollege opent nieuwe wetenschapslokalen Birger Vandael

17 maart 2020

10u32 1 Hamont-Achel Vorige week werden in het Salvatorcollege in Hamont de wetenschapslokalen officieel geopend. “Vakoverschrijdend werken wordt zo bevorderd en is in het moderne wetenschapsonderwijs ook een echte must”, aldus pedagogisch directeur Veerle De Graaf.

Burgemeester Rik Rijcken (PRO) tekende present om de wetenschapslokalen te openen. “Deze zijn ingericht naar de principes van moderne didactiek. Het nieuwe fysicalokaal wordt verbonden met het nieuwe biologielokaal door een praktische voorbereidingsruimte. De verschillende disciplines hebben raakvlakken die door dit project meer in de kijker komen te staan”, legt De Graaf uit. “De leraren reageerden in elk geval zeer tevreden op de komst van deze lokalen.”

STEM-wetenschappen vanaf september

In september start WICO campus Hamont met de basisoptie STEM-wetenschappen in het tweede jaar. De lokalen zullen dus zeker volop gebruikt worden. In totaal telt de school 405 leerlingen waarvan een zestigtal leerlingen wetenschappen volgen in ASO en een tachtigtal leerlingen STW volgen. Ook de leerlingen die ASO volgen en geen wetenschappen doen, maken in de vorm van het vak ‘Natuurwetenschappen’ gebruik van de nieuwe lokalen.

Wie de nieuwe lokalen wil bewonderen is van harte welkom tijdens de open huis op zaterdag 9 mei tussen 13 en 18 uur.