Salvator klaar voor mogelijk afstandsonderwijs: “Leraren digitaal bijgeschoold" Birger Vandael

07 april 2020

12u26 0 Hamont-Achel Aangezien de heropening van de scholen momenteel nog niet aan de orde is, bereidt het onderwijs in Vlaanderen zich voor om na de paasvakantie te starten met ‘afstandsonderwijs’. Daarbij staat ‘preteaching’ centraal. Op WICO campus Salvator in Hamont is men klaar voor de uitdaging. “Al hopen we stiekem elkaar snel terug te zien op onze vertrouwde groene campus", vertelt pedagogisch coördinator Veerle De Graaf.

Met lesdagen van maximaal vier lesuren en preteaching, het voorbereiden op leerstof die later volgt, hoopt het departement onderwijs de leegte te vullen. Inmiddels zijn er al drie weken afstandsonderwijs gepasseerd. “We hielden de leerlingen in schoolmodus aan de hand van opdrachten”, stelt De Graaf. “Het voelt bizar om op deze manier onze leerlingen fijne paasdagen te wensen. Zeker omdat we niet weten of we hen na de vakantie terug op school mogen verwelkomen.”

Klassenraden vanuit eigen kot

In ieder geval bereidt WICO campus Salvator zich voor op verschillende scenario’s. “Als we verdergaan met afstandsonderwijs dan zullen we er alles aan doen om dat op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier te doen. Leraren hebben zich intussen in een ijltempo digitaal bijgeschoold. Klassenraden en overleg gebeurden vanuit ieders eigen kot. Ook hielden we al live-sessie via ons elektronisch platform smartschool om leerlingen te laten kennismaken met de mogelijkheden.”