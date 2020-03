Rudi Vranckx te gast in Cinema Walburg Birger Vandael

02 maart 2020

11u34 0 Hamont-Achel Op woensdag 11 maart is oorlogsjournalist Rudi Vranckx te gast in Cinema Walburg. Hij geeft vanaf 20.15 uur een lezing over zijn carrière van dertig jaar in de journalistiek.

Rudi Vranckx is bij het grote publiek bekend als de VRT-journalist die een groot deel van zijn carrière bericht over de internationale conflicten in het Midden-Oosten. Momenteel lopen op Canvas en Eén ‘Tussen oorlog en leven’ en ‘De eeuwige oorlog’ waarbij Rudi Vranckx inzoomt op de aanhoudende conflicten in Afghanistan, Irak en Somalië. Zijn genuanceerde berichtgeving leverende hem dan ook al tal van Vredesprijzen op.

Tickets (VVK: € 5 // Kassa: € 6) zijn verkrijgbaar aan de balie van het UiTpunt in zowel Hamont als Achel en via www.hamont-achel.be/aha.