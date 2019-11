Ruben Mersch filosofeert over meningen BVDH

17 november 2019

Filosoof en bioloog Ruben Mersch vertelt op woensdag 22 november alles over meningen in Cinema Walburg. Iedereen heeft tegenwoordig immers een mening en vaak is die zeer verschillend. Ruben Mersch is bekend om zijn bestseller ‘Oogklepdenken’ en is nu terug met zijn nieuw werk. In ‘Van mening verschillen: een handleiding’ gaat hij dieper in op onze meningen. Hoe we deze ontwikkelen, onderbouwen en verdedigen. Maar ook hoe je met elkaar kan praten zonder dat het schreeuwen wordt, overtuigen zonder te beledigen of toegeven zonder op je buik te gaan. De auteur legt dit alles in Cinema Walburg haarfijn uit. Een niet te missen kans voor iedereen met interesse in filosofie, antropologie of in zijn gelijk halen. Kaarten voor deze lezing zijn te verkrijgen via www.hamont-achel.be en de balies van Uitpunt Hamont en Achel.