Rolstoelplaatsen vast onderdeel van cultuurprogramma BVDH

07 februari 2020

13u59 0

Vanaf nu kan je in Hamont-Achel bij culturele activiteiten standaard kiezen voor rolstoelplaatsen. In Cinema Walburg zijn er standaard vier rolstoelplaatsen voorzien en ook in De Posthoorn bestaat de mogelijkheid om een rolstoelpodium te zetten. Vanaf deze week kan je deze plaatsen boeken via de AHA-website. Vroeger was het niet mogelijk om specifiek te kiezen voor een dergelijke plaats. Wanneer je een rolstoelplaats bestelt, kan je op het zaalplan zien waar deze plaatsen gelegen zijn. Ook verenigingen en organisatoren van evenementen kunnen beroep doen op deze rolstoelplaatsen en het rolstoelpodium. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met het UiTpunt via uitpunt@hamont-achel.be.