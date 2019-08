Rock Monsieur brengt eerbetoon aan Neil Young BVDH

27 augustus 2019

15u13 0

Op zaterdag 7 september staat het Marktplein van Hamont weer een hele dag in het teken van Rock Monsieur. Vanaf 14 uur zorgen groepen als Jeans and Queens, Imaga 11, Miava, Black Mirrors, Magnapop en Guy Swinnen met zijn band voor ambiance. Hoofdact op de affiche is Le Noise, dat een eerbetoon brengt aan de Canadese muzieklegende Neil Young. De inkom is gratis, pintjes zijn te verkrijgen aan twee euro. Een dag eerder, op vrijdag 6 september, is er vanaf 21 uur ook al een pré party in café de Pebbles, de toegang hiervoor is eveneens gratis.