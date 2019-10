Repair Café in het teken van duurzaam voedselgebruik BVDH

Het tweede Repair Café van het jaar vindt op vrijdag 18 oktober plaats in het Michielhof. Deze editie staat volledig in het teken van duurzaam voedselgebruik. Iedereen is welkom van 18 uur tot 21 uur, met om 19.30 uur de demo en workshop: “Niet meer vers? Toch nog eetbaar!” en om 20 uur een receptie. Jaar in jaar uit zamelt GROS, samen met de Sint-Vincentiusvereniging afdeling Hamont-Achel en de Voedselbanken, etenswaren - en kleding - in voor behoeftige mensen uit eigen stad. Goed voor de portemonnee van mensen in nood en goed voor het klimaat. Het GROS wil met dit Repair Café vooral een dikke ‘dankjewel’ zeggen aan haar vrijwilligers, maar ook een warme oproep doen om droge voeding te blijven doneren.