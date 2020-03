Recensie: Ristorante Da Luca in Hamont****

Hamont-Achel

Elke week sturen we een journalist op pad om verschillende type restaurants te beoordelen op prijs en kwaliteit . In het centrum van Hamont vind je het Italiaans getinte Ristorante Da Luca terug. Giovanni en Mylene, ouders van de negenjarige Luca, pakken uit met pastagerechten, Italiaanse vis- en vleesspecialiteiten, een gevarieerde wijnkaart en zelfgebrouwen limoncello. Het restaurant lijkt dicht aan te leunen bij de Gault&Millau en is naar onze mening klaar voor dit stapje hogerop.