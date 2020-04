Punt gezet achter aha!-seizoen 2019-2020, nieuwe datum voor op één na alle voorstellingen Birger Vandael

16 april 2020

13u14 0 Hamont-Achel In Hamont-Achel wordt een punt gezet achter het lopende aha!-seizoen 2019-2020. Met nog een aantal (film)voorstellingen en concerten op de planning, werd het programma sinds 12 maart noodgedwongen vroegtijdig stopgezet omwille van de coronacrisis. Intussen werd beslist om ook alle komende aha!-voorstellingen te annuleren. Op één concert na, kregen alle voorstellingen inmiddels reeds een nieuwe datum.

Achter de schermen werd er de voorbije weken hard gepuzzeld. Het stadsbestuur is blij dat maar één concert geen nieuwe datum heeft gekregen. Dat is wel minder leuk nieuws voor de fans van Los Lobos, die 17 mei in hun agenda hadden aangekruist. Die tickets worden allemaal terugbetaald. Voor Novastar (1 november), Ans en Wilma (26 augustus in openlucht), Stijn Van de Voorde (21 november), Javier Guzman (23 oktober), Tour Cultural (24 april) en Jan Jaap van der Wal (18 december) werden wel nieuwe data gevonden.

Tickets blijven geldig

Alle ticketverkopers die online een ticket kochten, worden via e-mail op de hoogte gebracht. De aangekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Indien de ticketkoper verhinderd is op de nieuwe speeldatum, worden de aangekochte tickets terugbetaald. Voor de voorstellingen van Jan Jaap van der Wal en Stijn Van de Voorde waren er geen tickets meer beschikbaar. De kans bestaat echter dat er omwille van de nieuwe data een aantal tickets weer vrijkomen. Daarvoor werd een wachtlijst geopend.