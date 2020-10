Proefopstellingen aan grensovergangen: veiligheidsmaatregel of pestmaatregel? Birger Vandael

02 oktober 2020

13u32 0 Hamont-Achel Aan de grensovergangen in Hamont-Achel werden deze week langdurige ‘veiligheidsverbeteringen’ geplaatst. Vanaf oktober zullen tijdelijke tractorsluizen er immers een half jaar lang voor moeten zorgen dat sluipverkeer vermeden wordt. Het initiatief wordt door de oppositie met de nodige vraagtekens onthaald.

Tijdens de coronacrisis sloot Hamont-Achel in opdracht van de hogere overheden tijdelijk de grenzen met Nederland. Een drastische beslissing, maar ze bracht al gauw een positieve invloed op het verkeer en de algemene veiligheid. Niet alleen konden voetgangers en fietsers op een aangenamere en veiligere manier de grens oversteken, ook het sluipverkeer op smalle wegen vanuit Nederland nam aanzienlijk af. Ten slotte daalde fors het aantal inbraken, drugtrafieken en gevallen van sluikstorten.

Zo groeide het idee om de veiligheidsverbeteringen voor een lange periode in het leven te roepen. De tractorsluizen maken gemotoriseerd sluipverkeerd dus onmogelijk. Landbouwverkeer en passage van fietsers en voetgangers blijft wel mogelijk. In totaal zijn er drie sluizen geplaatst: op de Schafterweg (richting Borkel en Schaft), Toomstraat, aan Den Draad en op de parking (Leugenbarak) richting Bergbosweg (richting Cranendonck). De grote wegen blijven voor alle duidelijkheid natuurlijk gewoon open voor alle verkeer. De stad stelde de Nederlandse burgemeesters hiervan op de hoogte en vraagt of zij op hun buurt de nodige signalisatie voorzien omdat de verkeersborden geplaatst in België niet voldoen aan de Nederlandse normen.

Evaluatie

Tijdens de proefopstellingen zullen er verkeerstellingen gebeuren om te kijken of het sluipverkeer zich verplaatst naar andere straten in de gemeente. Na zes maanden volgt een evaluatie en een inspraakvergadering in het voorjaar van 2021. Rekening houdend met alle ontvangen bemerkingen zal het stadsbestuur een objectief en correct besluit nemen.

Niet iedereen vindt die veiligheidsverbeteringen een goede zaak. Gemeenteraadslid Toon Duisters (CD&V) heeft het moeilijk met het begrip ‘sluiproute’. “Deze term wordt gebruikt wanneer chauffeurs gebruik maken van kleine wegen om files te gebruiken. Bij automobilisten die vanuit het noorden van Hamont de Toom gebruiken om naar Budel te rijden, kunnen we niet echt zeggen dat zij een sluiproute nemen. Dat is volgens mij het normaal gebruik van een weg.”

“Gevolg van lockdown”

Volgens Duisters zal het verkeer in de toekomst gewoon een andere weg zoeken en vinden. “Is dit idee het gevolg van een gedegen studie of van een opportunistisch bevlieging? Volgens mij zijn de daling van het aantal inbraken, drugtrafieken en sluikstorten gewoon het resultaat van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen tijdens de lockdown. Wij, als CD&V fractie vinden het plaatsen van de tractorsluizen op de grensovergangen gewoon een pestmaatregel waarbij vooral de mensen welke kort op de grens wonen te kort gedaan wordt.”