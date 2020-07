Proefopstelling Achelpoort verder verlengd tot 31 augustus Birger Vandael

02 juli 2020

16u32 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur wil aan de hand van proefopstellingen in de Achelpoort de mogelijkheden onderzoeken om de veiligheid te verbeteren en de toenemende verkeersdruk te verminderen op het kruispunt van de Bosstraat-Burg. Nog tot 31 augustus zal de straat volledig afgesloten zijn voor verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers.

Sinds 13 januari tot en met begin maart was er in de Achelpoort enkel éénrichtingsverkeer toegelaten. Vanaf 8 maart werd de straat volledig afgesloten voor verkeer. Deze tweede proefopstelling liep oorspronkelijk tot 5 mei, maar werd omwille van de coronacrisis – er was immers minder verkeer op de baan – verlengd tot 3 juli. Het stadsbestuur besliste inmiddels deze proefopstelling opnieuw te verlengen tot er vanaf 1 september een definitieve opstelling komt.

Mening van inwoners

Naast de meetresultaten speelt ook de mening van zowel de omwonenden als de overige inwoners van Hamont-Achel een rol. Zo konden burgers via een e-formulier op de stedelijke website hun bemerkingen doorgeven en organiseerde het stadsbestuur voor de omwonenden een infoavond op dinsdag 30 juni.