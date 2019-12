Proefopstelling aan de Achelpoort BVDH

04 december 2019

13u20 0 Hamont-Achel Op maandag 13 januari start de stad Hamont-Achel aan het kruispunt aan de Achelpoort met een proefopstelling. De laatste tijd werd het aan dit kruispunt steeds drukker met aanschuifrijen en irritatie tot gevolg. De stad wil met de proefopstelling testen wat hieraan valt te doen.

Tot en met 7 maart zal er enkel éénrichtingsverkeer zijn in de Achelpoort, vanaf de Bosstraat richting Kapelstraat. Van 8 maart tot 3 mei 2020 wordt de Achelpoort ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat en Burg volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers mogen gedurende de proefperiode wel in beide richtingen door de Achelpoort.

Een tijdje geleden werd aan het kruispunt een nulmeting uitgevoerd. Deze ‘inventarisatie’ van de situatie zoals ze nu is zal het uitgangspunt zijn voor verder onderzoek. Dit wordt telkens naast de nieuwe resultaten gelegd. Daarnaast kunnen weggebruikers ook zelf hun vragen en opmerkingen doorgeven via de website van de stad. De reacties worden tweewekelijks geëvalueerd en dringende veiligheidskwesties worden zo snel mogelijk behandeld.

Infomoment

In samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer zal bepaald worden of een definitieve afsluiting van de Achelpoort de juiste keuze is. Op woensdag 8 januari wordt er om 20 uur een infomoment georganiseerd in het stadhuis waarbij iedereen zal worden ingelicht.