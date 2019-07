Prijzen shoppingactie uitgereikt BVDH

08 juli 2019

In mei vond dit jaar al voor de derde keer de actie ‘Wees actief, shop sportief’ plaats. Met deze actie zette Unizo Hamont-Achel volop in op duurzaamheid en werden inwoners aangespoord om zich met de fiets of te voet te verplaatsen naar de lokale handelaars en horecazaken. 78 lokale handelaars deden hun duit in het zakje, ook de gemeente Pelt steunde het initiatief. In totaal werden er 571 volle spaarkaarten verzameld, goed voor zo’n 3426 duurzame fietsritten of tripjes te voet naar de lokale handelaar. Dat zijn 120 spaarkaarten meer dan vorig jaar. De 48 winnaars van geschenkmanden, V.V.V.-bonnen en koetstochten werden door een onschuldige hand geloot. Ze mochten vrijdagavond hun prijs in ontvangst nemen.