Politie zoekt getuigen na inbraakpoging met ladder

02 juli 2019

18u11 0 Hamont-Achel Drie onbekende gemaskerde personen hebben maandagnacht proberen inbreken in een woning aan de Stationsstraat in Hamont-Achel. Met een ladder wilde ze op het eerste verdiep geraken, maar de bewoners werden tijdig wakker.

De inbraak werd afgebroken omdat de bewoner door gestommel wakker was geworden en de inbrekers heeft verjaagd. De daders zijn zonder buit moeten vertrekken. Het trio nam de vlucht via de Spoorwegstraat. Het is niet duidelijk met welk voertuig ze vluchtten.

“Getuigen van de feiten mogen de politie contacteren via het nummer 011 440 820. Discretie is absoluut verzekerd", klinkt het bij de politie.