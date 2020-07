Origineel huwelijksaanzoek in maïsveld tegen Belgische grens Birger Vandael

15 juli 2020

12u50 0 Hamont-Achel Eén van de meest originele huwelijksaanzoeken van deze zomer moet toch het initiatief van Nederlander Joost Roothans zijn. Hij tekende in het maïsveld een model uit met het opschrift ‘Anneke, wil je met me trouwen’. Op deze plaatsen zaaide hij vervolgens maandenlang geen maïs. “Gelukkig zei ze ja", klinkt het bij de man uit Schaft, tegen de Belgische grens.

Joost stelde zijn machine zo in dat hij telkens de locatie van de letters vermeed, waardoor het huwelijksaanzoek automatisch ontstond in het maïsveld. Vervolgens controleerde de Nederlander met een drone of zijn poging was gelukt en regelde hij een vliegtuig. Toen hij met zijn Anneke over het maïsveld vloog, was de boodschap duidelijk. Het zaai- en vliegwerk van Joost gaan momenteel viraal.