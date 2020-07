Orchideeënlaan opnieuw open voor verkeer Birger Vandael

09 juli 2020

16u09 2 Hamont-Achel In Hamont-Achel werd deze week de brug over de Warmbeek in de Orchideeënlaan voorzien van een laag asfalt. Daarmee zijn de werken afgerond. De Orchideeënlaan werd bijgevolg vandaag weer opengesteld voor het verkeer.

De werken gingen eind februari van start. De brug was aan vernieuwing toe omwille van slijtage. Tijdens de werken – die normaal een tweetal maanden in beslag zouden nemen – was er geen doorgaand verkeer mogelijk. Hiervoor werd een omleiding voorzien. Omwille van de coronacrisis lag de werf een tijdlang stil waardoor de werken vertraging opliepen.

Intussen werd de brug over de Warmbeek volledig vervangen. Nu de asfaltering voltooid is, is het weggedeelte weer helemaal nieuw. Vandaag verwijderde de aannemer de signalisatie waarmee de Orchideeënlaan opnieuw toegankelijk is voor alle verkeer.