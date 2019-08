Open Kampioenschap voor tamboer-majoors in Hamont BVDH

23 augustus 2019

14u39 0 Hamont-Achel Deze zaterdag 24 augustus organiseren de Mars- en Showwedstrijden in Hamont samen met de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (VLAMO) een ‘Open Kampioenschap voor tamboer-majoors’. Deze internationale wedstrijd wil de banden tussen tamboer-majoors aanhalen en hen tijdens een vriendschappelijke ontmoeting laten wedijveren met elkaar met het oog op kwaliteitsverbetering.

De Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Lande worden om de twee jaar in Hamont georganiseerd door de Kon. Harmonie St.-Cecilia. Met dit nieuwe initiatief zetten ze de deur open voor tamboer-majoors, die de bevelvoering met stok hanteren.

Zelf gekozen muziek

Er nemen tien tamboer-majoors deel in de reeks 'marching’ en vier van hen komen ook aan bod in de reeks ‘show’. Julia Jansen is met haar 11 jaar de jongste deelnemer. In het totaal worden er veertien individuele performances uitgevoerd. Deelnemers treden aan zonder korps en paraderen/showen tijdens het afspelen van een zelf gekozen digitaal muziekbestand. Tijdens hun deelname voeren zij de verplichte bevelen “voorwaarts mars”, “markeert de pas”, “halt houden” en “muziekstop” uit. Drie juryleden waarderen en becijferen de diverse prestaties: Jan Hoomans (NL), Geert Vanmaeckelberghe (BE), Roland Grootenboer (NL).

Om 13.45 uur is er de gezamenlijke opmars en om 14 uur starten de individuele optredens. De proclamatie vindt rond 17.05 uur plaats. Het event is volledig gratis en vindt plaats op de terreinen van voetbalclub KFC Hamont 99 aan de Bevrijdingsstraat.