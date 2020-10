Ook het griepvirus is niet verdwenen: huisartsen Hamont-Achel organiseren gezamenlijke griepvaccinatie Birger Vandael

01 oktober 2020

13u30 0 Hamont-Achel Over het coronavirus heeft iedereen de mond vol, maar er is natuurlijk ook nog steeds het griepvirus. Dat wakkert in het najaar gewoonlijk aan. Dit seizoen is het extra belangrijk dat risicogroepen zich laten vaccineren tegen griep. Het is immers mogelijk dat de griepepidemie samenvalt met een nieuwe coronapiek. De Hamont-Achelse dokterspraktijken voorzien daarom ook een gezamenlijke griepvaccinatie op zaterdag 31 oktober.

Een vaccinatie vermindert de kans op griep fors en speelt dus een belangrijke rol bij de bescherming hiertegen. Op 31 oktober organiseren de huisartsen van Hamont-Achel een gezamenlijke griepvaccinatie. Deze gezamenlijke inenting gaat door in De Posthoorn en het Michielshof. Om het vaccineren op beide locaties gespreid te laten verlopen, wordt er gewerkt in twee delen op basis van de achternaam. Ook de gekende maatregelen blijven van kracht. Wie vragen heeft over de vaccinatie, neemt hiervoor contact op met zijn of haar huisartsenpraktijk.