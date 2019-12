Nieuwjaarsborrel aan parking parochiecentrum Hamont-Lo BVDH

19 december 2019

Op zondag 12 januari 2020 trakteert het stadsbestuur alle inwoners op een hapje en een drankje. Iedereen is welkom op de parking van parochiecentrum ’t Lo in Hamont-Lo. Vanaf 11 uur tot 13 uur wordt er geklonken op het nieuwe jaar. Het stadsbestuur legt een gratis busdienst in, zo kan iedereen genieten van een glaasje. Er rijden twee bussen van en naar PC Hamont-Lo. De eerste bus vertrekt vanuit Achel-Statie. De tweede bus vertrekt in de Bosstraat aan bushalte Bax. Na afloop van de nieuwjaarsborrel raak je met de bus ook veilig terug thuis. De bussen rijden dan via dezelfde route terug naar Achel-Statie en Bosstraat. De routes die de bussen afleggen kan je terugvinden op www.hamont-achel.be/nieuwjaarsborrel2020.