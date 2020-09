Nieuwe verbinding door Simonspark zorgt voor veiligere schoolroute Birger Vandael

04 september 2020

10u20 1 Hamont-Achel Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om vanuit de Schutterijstraat in Achel door het Simonspark naar het Dokterspaadje te wandelen of fietsen. De stad hoopt met deze nieuwe verbinding de kinderen nog veiliger met de fiets en te voet naar school te laten gaan.

Het nieuwe paadje is aangelegd door de stadsdiensten en zal vooral gebruikt worden door de kinderen die nu nog via de Haag of de Schutterijstraat en de Dorpsstraat basisschool De Achellier in de Grevenbroekstraat bereiken. Deze verkeersluwe route zorgt ervoor dat nog meer kinderen op weg naar school op een veiligere manier de drukke trajectweg door Achel kunnen oversteken.

De gemachtigde opzichters die nu reeds aan de Dorpsstraat schoolgaande kinderen helpen oversteken, zullen zich verplaatsen naar de Schutterijstraat om te helpen bij de oversteek richting het Simonspark. Ter hoogte van de Schutterijstraat komt bovendien een verkeersbord dat het fietspad richting Simonspark aanduidt. Na evaluatie kunnen er ook verdere maatregelen volgen.

Dolomietsteentjes

Voor het fietspad door het Simonspark zijn de oorspronkelijke donkere steentjes behouden gebleven. De eerste verbinding tussen de Schutterijstraat en het Simonspark en de tweede verbinding tussen het Simonspark en het Dokterspaadje zijn op hun beurt aangelegd met gele dolomietsteentjes. Deze gehele verbinding is een ‘trage weg’ en uitsluitend voor niet-gemotoriseerd verkeerd bedoeld. In het Simonspark en langs het Dokterspaadje staat er reeds verlichting voor een veilige doorgang in het donker. Bij het nieuwe pad van de Schutterijstraat naar het Simonspark kan later nog verlichting komen.

Basisschool De Achellier houdt ouders en kinderen op de hoogte van deze nieuwe verbinding en zal vragen om dit verkeersveiliger alternatief ook daadwerkelijk te gebruiken.