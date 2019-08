Nieuwe lading speeltuigen voor vernieuwd stadspark BVDH

19 augustus 2019

13u45 0 Hamont-Achel Tijdens de derde activiteit in het kader van ‘Zomer in het Park’ werden de nieuwe speeltoestellen voor het stadspark voorgesteld. In oktober gaan de werken van start, het is de bedoeling dat het stadspark in het voorjaar van 2020 volledig vernieuwd is.

Begin juli maakte het stadsbestuur bekend dat het stadspark in Hamont-centrum een heuse make-over krijgt. Er werd namelijk een heel nieuw plan uitgewerkt waarbij een duurzame, multifunctionele inrichting in welke de Hamont-Achelse jeugd zelf kan kiezen hoe ze aan vrijetijdsbesteding doen centraal staat. Tijdens de tweede activiteit van Zomer in het Park midden juli – een tropische kinderboerderij – werd reeds de eerste helft speeltuigen voorgesteld. Inmiddels werd dat lijstje vervolledigd.

Achterin het park komt een talud met tunnel waarbij men zich in de tunnel kan verstoppen of op de talud kan gaan liggen. Daarnaast komt er ook een grote schommel waar kinderen met zes tegelijk kunnen schommelen en een draaitoestel met slinger waar kinderen op zoek moeten gaan naar een evenwicht. Verder is het uitkijken naar mechanische graafkramen in de zandbak, een groot luchtkussen en een evenwichtsparcours.