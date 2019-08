Nieuwe klus- en groendienst voor Noord-Limburg opgericht BVDH

30 augustus 2019

09u33 0

De OCMW’s uit Noord-Limburg starten samen met maatwerkbedrijf De Biehal een nieuwe klus- en groendienst op. “Uit recente enquêtes bij inwoners uit Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Peer blijkt dat heel wat senioren vragende partij zijn voor een helpende hand bij het klussen in en om het huis. Er is namelijk ook een tekort aan klusjesdiensten”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Voor een lekkende kraan, gras dat moet gemaaid worden of een haag die alle kanten uitschiet, kan men deze dienst vanaf nu dus inschakelen. In de eerste plaats is deze nieuwe dienst er voor senioren vanaf 65 jaar met een beperkt inkomen of een verhoogde tegemoetkoming of voor personen met een invaliditeit, maar als men het standaardtarief betaalt kunnen alle inwoners uit de vernoemde gemeenten beroep doen op deze klussendienst. Meer info via de gemeentelijke websites of www.debiehal.be.