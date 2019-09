Nieuwe brug over Warmbeek BVDH

18 september 2019

10u57 0 Hamont-Achel Dit najaar zal er gewerkt worden aan een nieuwe brug over de Warmbeek in de Orchideeënlaan. Momenteel geldt er een tonnagebeperking voor voertuigen boven de 3,5 ton. Het was de CD&V-fractie die de kat de bel aanbond en duidelijkheid vroeg aan het stadsbestuur.

In april dit jaar werd vastgesteld dat de brug over de Warmbeek in slechte staat is en maatregelen zich opdringen. Het schepencollege besliste in juni om een tonnagebeperking voor voertuigen boven de 3,5 ton op te leggen, plaatselijk verkeer boven de 3,5 ton bleef wel mogelijk. CD&V beweert dat de bevolking vandaag nog steeds niet is ingelicht. “Er is amper of geen signalisatie.” Verder werd gevraagd om ook plaatselijk verkeer boven de 3,5 ton niet toe te laten.

Het stadsbestuur reageerde vrijwel meteen op de vraag van CD&V. “Uit inspectie bleek dat de sporen van slijtage aan de brug duidelijk zichtbaar zijn. De stalen ontwapeningsijzers en draagbalken vertonen ernstige roestplekken en een herstelling is noodzakelijk. In overleg met de politie werden de signalisatieborden aangekocht en - toen ze geleverd waren - ook geplaatst. Er loopt een aanvraag voor de herstelling bij de Vlaamse Milieu Maatschappij en studiebureau Sweco onderzoekt of de nieuwe brug technisch voldoet.”