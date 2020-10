Moeder ligt levenloos op de oprit, parket start onderzoek Birger Vandael

11 oktober 2020

Zondag in de vooravond werd een moeder levenloos aangetroffen op de oprit van haar woning in Hamont. De vrouw woont in het huis aan de Meulepeike samen met haar zoon. Die laatste was op het moment van de feiten echter niet thuis. Nadat de vrouw gevonden werd, kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Die konden helaas enkel nog het overlijden van de vrouw vaststellen. Vervolgens kwamen ook de politie en het parket ter plaatse. Een onderzoek werd opgestart, maar meer info over de omstandigheden is niet bekend. Het is ook nog niet geweten of het om een verdacht overlijden gaat.