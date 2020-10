Minister Weyts trekt streep door volleybal, maar Tectum Achel hoopt dat deur toch nog op een kier staat: “Onze maatregelen garanderen dat spelers elkaar niet zullen besmetten” Birger Vandael

12 oktober 2020

16u45 1 Hamont-Achel De beslissing van minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om indoor sportwedstrijden overal in Vlaanderen stop te zetten, is een nieuwe klap voor veel verenigingen. Bij Tectum Achel, actief op het hoogste niveau van het Belgische volleybal, had men al geanticipeerd op die beslissing. Al hoopt men daar dat de deur toch nog op een kier staat. “Samen met de andere profploegen uit het volleybal en basket hebben we een dossier voorbereid waarin we stellen hoe we profsport toch veilig kunnen laten plaatsvinden", vertelt voorzitter Joos Gysen.

Het Belgische volleybal is in tegenstelling tot het voetbal nog maar in het begin van oktober weer begonnen met de competitie. Na twee thuiswedstrijden kreeg de Noord-Limburgse club Tectum Achel nu dus al te horen dat de competitie alweer wordt stopgezet. “Al hoop ik dat die beslissing nog niet definitief is”, stelt Gysen. “We hebben tal van maatregelen opgemaakt, die garanderen dat spelers elkaar niet zullen besmetten. We zetten vol in op sneltests. Hopelijk geeft de minister ons vandaag (maandag, red.) nog de goedkeuring. We hebben een mogelijke piste met publiek en ook nog een mogelijke piste zonder publiek.”

Achel is al langer bezig met een coronaproof beleid. De toeschouwers bij Achel werden de afgelopen weken bij het binnenkomen reeds getrakteerd op een probiotische verneveling. “Via het systeem waarmee vorige week ook de supporters van SK Lommel werden voorzien, kregen de fans een beschermlaag probiotica over zich heen. Die zorgt voor een veilige microflora met verlaagd risico op infecties”, legt Gysen uit.

Overvolle agenda

Hij hoopt dus dat ten minste de competitie kan blijven plaatsvinden. “Om twee redenen: allereerst is het voor het maatschappelijk leven cruciaal dat we op z’n minst aan sport kunnen blijven doen. Het hele verhaal rond corona duurt al zo lang en alles weer stilleggen, is een enorme klap. Ten tweede is onze agenda overvol. De competitie nog eens een maand stopzetten, dat gaat gewoon niet. Bovendien verliezen onze spelers op die manier ritme. Door de stopzetting van de competitie in maart en de beslissing van de bond om pas in oktober te hervatten, hebben we al een zeer lange stop gehad.”

Kantine

Een volgende stap zou de sluiting van de kantines kunnen zijn. “Dit is geen goed nieuws", verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Ben Schuurmans. “We hadden bij de opmaak van ons budget ook wel rekening gehouden met mogelijke maatregelen. Zo hadden we maar één derde van de normale inkomsten uit de kantine meegenomen. Op die manier wilden we anticiperen op beslissingen zoals deze. Ook ons publiek werd eerder al gelimiteerd op 200, dus dan is het niet onlogisch dat je die denkoefening maakt."

De sfeer in de kantine van de Koekoek, die door de volleybalclub zelf wordt uitgebaat, is de laatste weken ook niet dezelfde als in de hoogdagen. “Andere jaren zit het daar stampvol en hebben we ook nog een bijkomende ruimte en een vipgedeelte. Daar is nu geen sprake meer van. Sowieso mag je maar met vier mensen aan een tafeltje zitten en zijn er de regels omtrent afstand. Dat maakt dat er maar zo’n 34 mensen konden plaatsnemen.”

Financiële aderlating

“Bovendien werd dit weekend de wedstrijd afgefloten om 22.45 uur. En om 23 uur moesten we de deuren van de kantine sluiten. Van gezellig nakaarten komt dan natuurlijk niets meer in huis. In principe zit alles afgeladen vol en draaien we hier wel heel wat omzet. Daar was nu maar weinig sprake meer van. Dat dit een extra financiële aderlating is, moet ik dus niet verduidelijken. We hopen dat men niet de hele competitie weer zal stilleggen. Zolang we mogen blijven spelen, zullen we dat zeker doen. Al is het natuurlijk allemaal minder leuk zonder onze supporters.”