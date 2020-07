Meteen veel snelheidsovertredingen bij heropening Orchideeënlaan Birger Vandael

15 juli 2020

11u07 1

Een week geleden werd de Orchideeënlaan in Hamont-Achel opnieuw heropend voor het verkeer. Van februari tot juli werd er immers gewerkt aan een brugrenovatie. “Meteen werden er al veel snelheidsovertredingen vastgesteld", laat de politie HANO weten. “Ter plaatse is een zone 50 kilometer per uur van kracht vanaf de bocht, sommigen reden zelfs sneller dan 70 kilometer per uur.”