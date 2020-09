Meer weten over de nieuwe fietsstraten? Kom langs op een van de infomomenten Birger Vandael

Met de invoer van fietsstraten wil het stadsbestuur van Hamont-Achel zorgen voor nog veiligere schoolomgevingen. In de fietsstraat is de fietser namelijk de hoofdgebruiker van de straat. Fietsers mogen er de volledige rijbaan benutten en wagens mogen er niet inhalen. Op die manier hoopt het bestuur bovendien op nog meer schoolgangers die de fiets gebruiken. Het stadsbestuur organiseert twee infomomenten omtrent de inrichting van fietsstraten. Geïnteresseerden kunnen zelf kiezen op welke locatie men aansluit: op dinsdag 15 september om 20 uur in De Posthoorn of op woensdag 16 september om 20 uur in het Michielshof. Inschrijven vóór 14 september is verplicht via www.hamont-achel.be/infomoment-fietsstraten. De bewoners van de schoolomgevingen, de schooldirecties en de ouderraden ontvangen een schriftelijke uitnodiging.