Maximumsnelheid op alle lokale wegen naar 50 km/u? Birger Vandael

19 september 2019

11u40

Op de gemeenteraadszitting van 26 september buigen de raadsleden zich over een opvallend voorstel. Het is immers de bedoeling dat de maximumsnelheid op alle lokale wegen zal worden verlaagd naar 50km/u. Steeds meer inwoners van de stad vragen om iets te doen aan de snelheid, die buiten de bebouwde kom momenteel bepaald is op 70 km/u. Door dit naar beneden te trekken, zullen voertuigen ook in de woonstraten en op de toeristische (fiets-)routes trager moeten rijden. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, moeten er wel nog materialen worden besteld en geplaatst. Vermoedelijk zal het reglement dan in werking treden vanaf 1 november