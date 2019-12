Marktplein omgetoverd in kerstmarkt BVDH

Zaterdag 14 december vindt in Hamont-Achel voor de 33ste keer een gezellige kerstmarkt plaats, een initiatief van werkgroep ‘Kerst op de Markt’ en het stadsbestuur. Van 15.00 tot 23.00 uur kan iedereen de kerstsfeer komen opsnuiven op het marktplein in Hamont. Naast de traditionele standhouders zullen er ook verenigingen zijn met een kraampje, straatanimatie en optredens van Hamont-Achels talent. Je kan er uiteraard originele kerstcadeautjes kopen, smullen van lekkere hapjes of een heerlijk glaasje drinken. Ook aan de jongste bezoekers is er gedacht. Zij mogen hun mooiste tekening afgeven aan de Kerstman. Deze beloont de kinderen met lekkers.