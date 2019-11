Man (84) ligt urenlang dood onder stalletje dat hij zelf afbreekt MMM

14 november 2019

22u23 0 Hamont-Achel In het bos van Hamont-Achel in de buurt van de Rodenrijt is vandaag het levensloze lichaam van een bejaarde man gevonden.

De tachtiger was aan het werk in een stalletje van hem in het bos. Hij zou daar de stal afbreken. Tijdens die werken ging het mis. De familie ging vanavond nog op zoek naar hem, omdat hij ook niet thuis kwam voor het avondeten.

Bij aankomst bleek het dak ingestort. De man kwam eronder terecht en bezweek aan zijn verwondingen. De reanimatie werd nog heel even ingezet, maar uiteindelijk kon enkel de dood worden vastgesteld. Het parket komt ter plaatse voor een onderzoek.