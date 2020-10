Maaseik start competitie met 1-3 winst in Achel en maakt zich op voor eerste Europese opdracht Koen Wellens

03 oktober 2020

22u43 0 Hamont-Achel Maaseik is de competitie gestart met een 1-3 zege op het veld van Achel. De thuisploeg opende met setwinst, maar daarna namen de Maaslanders over. Maaseik reist maandag af naar Zwitserland waar de eerste opdracht in de voorronde in de Champions League op het programma staat. De Maaseikenaars spelen er tegen thuisploeg Amriswil en Soligorsk uit Wit-Rusland.

400 toeschouwers in de Koekoek in Achel. Het waren er ooit veel meer voor het burenduel tegen Maaseik. Corona tekende ook in de Limburgse opener van de Euromillions Volley League voor een aangepast scenario. De toeschouwers die er wel waren werden bij het binnenkomen getrakteerd op een probiotische verneveling. Via het systeem waarmee vorige week ook de supporters van SK Lommel werden voorzien, kregen de fans een beschermlaag probiotica over zich heen. “Die zorgt voor een veilige microflora met verlaagd risico op infecties”, klonk het bij Achel.

Iraanse power

Verminderde risico’s op de tribunes dus, maar daar was tussen de lijnen weinig van te merken. Vooral bij de thuisploeg want Achel geen stevig van start. Maaseik kreeg de Noord-Limburgse aanvallen moeilijk onder controle terwijl de eigen machine niet echt onder stoom kwam. De Iraanse nieuwkomer Amir Esfandiar toonde nochtans veel power. Telkens hij een punt maakte, klopte hij zich stevig tegen de borst. Vraag is hoe lang dat goed gaat, hij zou zichzelf het pleuris kunnen slaan. De Achelaren trokken zich alvast niks aan het showgehalte van de Iraniër en ze speelden vlotjes naar een 1-0 voorsprong.

Bij de thuisploeg had nieuwkomer Max Staples twee redenen om voluit te gaan. De Australiër wilde zijn broodheer, hij is naast het volleybal immers in dienst bij voorzitter Joos Gysen, plezieren. In Maaseik is hij ook geen onbekende want hij stond vijf seizoenen geleden aan de andere kant van het net. Na Maaseik speelde Staples nog bij het Finse Loimaa, het Tsjechische Budejovice , AlpenVolleys Haching in Denemarken en Kladno in Tsjechië. Tegenwoordig vormt hij een koppel met Hanne Claes, één van de Belgian Cheetahs en lijkt hij zich te willen settelen in België.

Karimisouchelmaei

Naast Esfandiar stonden er bij Maaseik nog vier andere nieuwkomers tussen de lijnen. Voor spelverdeler en ook uit Iran Javad Karimisouchelmaei moeten de Maaslanders snel een korte roepnaam zoeken. Pieter Verhees, in Achel zo goed als op geboortegrond en Jolan Cox keerden terug naar Maaseik. De vierde nieuweling was Jan Martinez. Die debuteerde niet op de hoek, maar wel in het shirt van libero. De Argentijn verving de licht geblesseerde Just Dronkers. Ook de Amerikaan Mitch Stahl kwam niet in actie. Hij werd gespaard voor de Europese trip van volgende week.

Maaseik boog de vroege 1-0 achterstand nog vlot om naar een 1-3 winst. Meer zat er voor een verdienstelijk Achel niet in. De thuisploeg toonde veel goesting en kwam in set vier nog heel kort, maar tegen een tegenstander met meer kwaliteit, viel er weinig te beginnen. Geen man overboord echter bij Achel waar de prestatie van de nieuwkomers Staples, Koelewijn en Smit het beste laten verhopen voor de toekomst.