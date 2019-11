Maak anderen gelukkig met oud speelgoed tijdens Speelgoedgeefplein BVDH

20 november 2019

Op zondag 1 december van 10 tot 13 uur organiseren Jeugdraad Hamont-Achel en het Huis van het Kind het Speelgoedgeefplein in Het Huis van het Kind. Hier kan je speelgoed brengen waar je niet meer mee speelt om er zo iemand anders gelukkig mee te maken. Maar ook andersom. Alle binnengebrachte spullen worden onderzocht door de speelgoeddokter. Deze gaat na of het speelgoed nog in goede staat is en verzamelt alles wat bruikbaar is. Uit die verzameling spullen mag iedereen iets kiezen. Ook als je zelf niets hebt meegebracht. Het speelgoed dat op het einde van de dag geen nieuwe eigenaar kreeg, wordt ingezet voor een goed doel. De toegang is gratis.