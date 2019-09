Luikerweg vier weekends volledig afgesloten BVDH

28 september 2019

Dit weekend is de firma Boskalis begonnen met het uitvoeren van wegenwerken op de N69 - Luikerweg in Valkenswaard. Dit gebeurt in opdracht van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Tijdens deze weekends wordt de Luikerweg volledig afgesloten. Hierbij wordt verkeer omgeleid via de omliggende steden en gemeenten. Voor Hamont-Achel kan dit extra verkeersdrukte betekenen in Achel, vanaf de grens met Valkenswaard (Sint-Odilialaan) tot aan de Quatre Bras. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken voert Boskalis de werkzaamheden uit in vier opeenvolgende weekenden.

Raadpleeg www.grenscorridorN69.nl/onderhoud voor meer informatie over omleidingsroutes, timing, etc.